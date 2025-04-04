Hakem Karaoğlan'a penaltı tepkisi
Beşiktaş, Gedson’un 45. dakikada Dennis’in darbesiyle yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
Hakem Atilla Karaoğlan, müdahalenin ceza sahası dışında olduğuna hükmetti, VAR karışmadı. Ancak pozisyonun ceza sahası içinde olduğu görüldü. Karaoğlan 36. dakikada Tayyip Talha’nın ceza yayında Göztepeli Juan’ı düşürmesinde bariz gol şansı ve son adamdan dolayı Beşiktaşlı stopere direkt kırmızı kart gösterdi.
Siyah-Beyazlı tribünler iki karara da büyük tepki gösterdi. PFDK, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya geçen hafta G.Saray derbisine yabancı hakem atanmaması nedeniyle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu istifaya davet ettiği açıklamalar nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.5 milyon lira para cezası verdi.
Siyah-Beyazlı kulüp ise karara tepki olarak, Hacıosmanoğlu’nun TFF Başkanı seçildiği kongrede, federasyonun kulüp başkanlarına açıklamaları nedeniyle kestiği cezalara isyan ettiği konuşmasını paylaştı.
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