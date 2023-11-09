Hakem Tarık Ongun'un VAR kayıtlarını dinlediği iddia edilmişti: TFF konuyla ilgili 14 sayfa tutanak yayınladı!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 20:26

Güncelleme: 09.11.2023 - 20:26

TFF, Süper Lig'de bir dönem yardımcı hakemlik yapan Tarık Ongun'un Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarını 'yetkisiz şekilde' dinlediğine yönelik bilgi ve beyanlar üzerine, söz konusu olayla ilgili kişilerden alınan yazılı bilgi ve tutanakları yayınladı.

14 sayfalık raporun 8 Kasım 2023 tarihli birinci sayfasında "Adı geçen kişiyle ilgili 26.03.2022 tarih ve 2022/09 sayılı Merkez Hakem Kurulu (MHK) toplantısında görevli olmadığı halde bir maçın VAR kayıtlarını dinlediğine yönelik bilgi ve beyanlar üzerine, söz konusu olayla ilgili kişilerden alınan yazılı bilgi ve tutanaklar TFF Hukuk Müşavirligi tarafından incelenmiştir." denildi ve disiplin soruşturması açmak için yeterli delil bulunamadığı kanaatine varıldığı anlışılmaktadır ibareler yer aldı.

Raporun 7 Kasım 2023 tarihli üçüncü sayfasında ise Genel Sekreter Av. Taner Senseven imzasıyla bir belge yayınlandı. Bu belgede "Hukuk Müşavirligi'nin 27.04.2022 tarihli ve 2022-27 /67 sayılı Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına hitaben yazdığı yazıyla, hakem Özgüç Turkalp'in olay tarihinden 4 ay sonra yaptığı beyanları destekler başka herhangi yeterli bilgi, delile ulaşılamaması, olay tarihinde VAR Merkezinde görevli operatörler ve TFF teknisyeninin böyle bir olay gerçekleşmedigini beyan etmeleri ile beyanlarını sunan diger hakemlerin beyanlarının Özgüç Türkalp'in beyanları ile örtüşmemesi nedeniyle bu aşamada disiplin soruşturması açmak için yeterli delil bulunmadığı kanaatine varıldığı ve bahse konu olay ve kişiler hakıında Merkez Hakem Kurulu tarafından ayrıntılı rapor ve delillerin sunulması halinde konunun Disiplin Mufettişligi tarafından yeniden değerlendirileceği bildirilmiise de bugune kadar konuyla ilgili olarak Merkez Hakem Kurulu tarafından Hukuk Müşavirliğine ayrıntılı rapor veya delil sunulmamıştır" denildi.

Raporun 4 ve 5. sayfalarında 27 Nisan 2022 tarihli ve 'GİZLİ' ibareli bir belge yayınlandı. Baş Hukuk Müşaviri Hazer Akil imzasıyla yayınlanan belgede, Tarık Ongun, Özgüç Türkalp, Serkan Ok, Barış Şimşek, Alper Ulusoy ile birlikte Hawk-Eye firmasının yetkililerinden alınan beyanlar yer aldı. Tarık Ongun, olayla ilgisi olmadığını iletti. Özgüç Türkalp, Tarık Ongun'un Galatasaray - Fenerbahçe maçında OFR ile iptal edilen golün VAR kayıtlarını dinlediğini öne sürdü. Barış Şimşek, o saatte VAR merkezinde bulunmadığını ifade etti. Alper Ulusoy, herhangi bir ses kaydını kulağıyla duymadığını belirtti. Hawk-Eye firmasının 3 operatörü ise böyle bir olaya karışmadıklarını beyan etti ve bahse geçen olaya ilişkin log ve kayıtların bulunmadığını yazılı olarak beyan etti.

Raporun 6. sayfasında MHK'nin 2022 / 09 toplantı numaraları ve 26 Mart 2022 tarihli toplantı tutanağı yer aldı. Burada Tarık Ongun ile ilgili Hukuki işlem başlatılması için karar verildiği beyanı bulundu.

Raporun 7. sayfasında Ferhat Gündoğdu, Yunus Yıldırım ve Ahmet Şahin'in imzalarının bulunduğu, el yazısıyla yazılmış bir tutanak yer aldı. Bu tutanakta "Galatasaray - Fenerbahçe müsabakasının VAR kayıtlarının bir hafta sonrası yetkisiz bir şekilde Tarık Ongun tarafından dinlendiğini ve bu olaya bizzat orada görevi Özgüç Türkalp tarafından şahit olunduğu iletilmiştir. Bu bilgi MHK başkanı tarafından araştırılmış ve olaya şahit olan Özgüç Türkalp'i dinlemiştir. Edinilen bu bilgiler ışığında ve bir süre önce Cüneyt Çakır tarafından 'Bende tüm VAR kayıtları mevcut' ifadesini telefonda MHK başkanına söylemesi üzerine anılan olayın açıklığa kavuşturulması amacıyla hukuki işlem başlatılmasına karar verilmiştir" beyanları dikkat çekti.

Raporun 8. sayfasında Hakem İşleri Müdürü Tayfur Özkan'ın TFF Hukuk Müşavirliği'ne yazdığı yazı yer aldı. Bu yazıda 'Bahse konu maçta görevli VAR operatörünün beyanı alınması ile ilgili sürecin başlatılmasını, ayrıca 2021-2022 Futbol Sezonuna ait VAR kayıtlarına ulaşma durumunu gösteren LOG kayıtlarının temin edilmesini saygı ile arz ederim' beyanı yer aldı.

9. sayfada 5 Nisan 2022 tarihli Tarık Ongun'un beyanları yer aldı. Tarık Ongun, "26 Kasım 2021 tarihinde AVAR olarak görevli olduğum Başakşehir - Altayspor müsabakası öncesinde, şahsen görevli olmadığım herhangi bir müsabakaya ilişkin VAR kayıtlarını dinlediğime dair hiçbir anımsamamın sözkonusu olmadığını beyan ederim' cümleleri yer aldı.

10. sayfada Tarık Ongun'un ifadeleri yer aldı. Tarık Ongun'un, "Asılsız iddia o dönemde medyadaki bazı kişiler tarafından çarpıtılarak dile getirilmişti. Bu durumdan son derece rahatsızım. Şu anda TFF ile sözleşmeli şekilde 'Yardımcı Hakem Eğitimcisi' olarak görev almaktaydım. Burada asıl amaç Federasyonumuza ve mevcut MHK'na zarar vermek olduğu için, Federasyonumuz'un imzalı bir yazılı açıklama yaparak; geçmişte Tarık Ongun tarafından VAR kayıtlarının dinlenmediğini, servis edilmediğini, TFF'nin başıboş bir yapı olmadığını, konunun soruşturmasının da geçmişte zaten yapıldığını vurgulamasının isabetli olacağı görüşündeyim" satırları bu sayfa yer aldı.

11. sayfada Serkan Ok'un 5 Nisan 2022 tarihli, soruşturmayla ilgili beyanı yer aldı. Serkan Ok, "4 ay geçmesinden dolayı belirttiğiniz olayı hatırlamamaktayım' dedi.

12. sayfada Alper Ulusoy'un 5 Nisan 2022 tarihli, soruşturmayla ilgili beyanı yer aldı. Alper Ulusoy, 'VAR odasında hoparlör bulunmadığından dolayı iddia ettiğiniz olaya ait herhangi bir ses kaydını kulağımla duymadım' beyanı yer aldı.

13. sayfada 5 Nisan 2022 tarihli Özgüç Türkalp'in el yazısıyla "Başakşehir - Altay müsabakası için VAR merkezine Tarık Ongun ile beraber gittik ve müsabakanın hazırlıklarını yaptık. O sırada Tarık Ongun, bir önceki hafta oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında OFR ile iptal edilen Galatasaray golünün kayıtlarına bakma talebinde bulundu. Operatör arkadaş da bilgisayardan açtı. Tarık Ongun, kulaklıktan dinleme yapıp yapamayacağı talebinde bulundu. Operatör de kulaklığı verdi ve yaşananları dinledi. Sonra da odadan çıktık. Hatırladıklarım bundan ibarettir" dedi.

14. sayfada dönemin VAR Koordinatörü Barış Şimşek'in beyanı yer aldı. Barış Şimşek, 'O tarihte ve saatte VAR Merkezi'nde bulunmadığımdan konu ile ilgili bilgim bulunmamaktadır" dedi.