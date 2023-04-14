Hakemden futbolcuya dirsek soruşturması kapandı
İngiltere'de yardımcı hakemin futbolcuya dirsek attığı iddiasıyla açılan soruşturma kapandı
İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Liverpool'un 2-2 berabere kaldığı geçen hafta sonu oynanan maçta oyuncuya dirsek attığı iddia edilen yardımcı hakem Constantine Hatzidakis hakkındaki soruşturma kapatıldı.
İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, olayın tarafları Hatzidakis ile Liverpool defans oyuncusu Andy Robertson arasında geçen olayın inceleme altına alındığı, kasıt bulunmaması nedeniyle soruşturmanın kapatılmasına karar verildiği belirtildi.
Eylemi farkında olmadan gerçekleştirdiğini söyleyen hakem Hatzidakis'in, Robertson'dan özür dilediği de vurgulandı.
Soruşturma boyunca hiçbir maçta görev alamayacağı önceden duyurulan yardımcı hakem Constantine Hatzidakis, görev verilmesi halinde bu hafta lig maçına çıkabilecek.
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