Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan'dan yeni talip
Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan'dan Al Fateh talip oldu.
Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech'e yeni bir talip çıktı.
Fransız basınından Bladi'nin haberine göre; Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Fateh, Hakim Ziyech'in durumunu soruşturmaya başladı ve bir teklif hazırlığına geçti.
Ziyech, Al Fateh'in teklifini kabul ederse, Suudi kulübünün iki önemli oyuncusu olan vatandaşları Marwane Saâdane ve Mourad Batna ile yeniden bir araya gelecek.
Premier Lig'den Ipswich Town ve Wolverhampton ile Ligue 1'den Nice gibi birçok kulübün ilgilendiği Hakim Ziyech, geçtiğimiz günlerde Olympiakos tarafından reddedilmişti.
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