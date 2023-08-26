Hakim Ziyech'ten 'Sabır' ve 'Şükür' paylaşımı!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 22:54

Güncelleme: 26.08.2023 - 22:54

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Faslı yıldız, "Nefesini sabırla çek, şükür olarak ver." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.