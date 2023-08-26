Hakim Ziyech'ten 'Sabır' ve 'Şükür' paylaşımı!

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, sosyalm medya hesabondan paylaşımda bulundu. Ziyech, "Nefesini sabırla çek, şükür olarak ver." şeklinde bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2023 - 22:54
Hakim Ziyech'ten 'Sabır' ve 'Şükür' paylaşımı!
Abone Ol google-news

Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Faslı yıldız, "Nefesini sabırla çek, şükür olarak ver." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu. 


Player Alanı
Hakim Ziyech galatasaray Trendyol Süper Lig sosyal medya

En Çok Okunan Haberler