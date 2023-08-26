Hakim Ziyech'ten 'Sabır' ve 'Şükür' paylaşımı!
Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, sosyalm medya hesabondan paylaşımda bulundu. Ziyech, "Nefesini sabırla çek, şükür olarak ver." şeklinde bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.
Faslı yıldız, "Nefesini sabırla çek, şükür olarak ver." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölü ve yaralılar var!
- Akşener 'seçim' kararını açıkladı!
- Bankalar mevduat faizlerini yükseltti
- 'Meclis açılır açılmaz' demişlerdi...
- 'İstanbul il başkanlığı adaylığı niyetim var'
- 'Kimse almak istemiyor, yaklaştı bitiş!'
- MEB'den öğretmenlere 'kıyafet' dayatması
- 'Bu sonuca nasıl vardınız?'
- Kaybolduğu sanılan Nimet öğretmen bulundu!
- Sabancı çiftinin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!