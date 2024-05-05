Haliç'te şampiyonlar belli oldu

Yayınlanma: 05.05.2024 - 17:49

Güncelleme: 05.05.2024 - 17:50

Avrupa’nın en büyük su sporları merkezi olan İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde düzenlenen 4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları – Golden Horn Rowing Cup’ta şampiyonlar belli oldu. Haliç’in eşsiz parkurunda, güneşli bir havada düzenlenen etkinlikte takımlar, Open 27+ Mix, Open 27+ Erkekler, Open 27+ Kadınlar, U19 Mix, U19 Erkekler, U19 Kadınlar ve Şirketler Mix olmak üzere yedi ayrı kategoride mücadele etti.

28 kulüpten 110 takım ve yaklaşık 500 sporcunun katıldığı yarışlar Deniz Küreği Dört Çifte (C4X+) tekneleriyle yapıldı. Şirketler Mix kategorisine katılan ekipler 1.500 metrelik, diğer kategorilerdekiler 6.000 metrelik parkurda mücadele etti. Müsabakalar Türkiye Kürek Federasyonu hakemlerinin gözetiminde Deniz Küreği Yarışma Kuralları’na uygun gerçekleştirildi.

4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’na ilgi oldukça yüksekti. Gerek İBB Haliç Su Sporları Merkezi’nde gerek Haliç’teki parklarda çok sayıda İstanbullu yarışları takip etti.

OPEN 27+’DE KOCAELİ SÜMERSPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Open 27+ Mix, Open 27+ Kadınlar, Open 27+ Erkekler ve Şirketler Mix yarışlarında madalyaya hak kazanan ekipler şöyle sıralandı:

Open 27+ Mix:

Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü

Galata Kürek C

Boğaziçi Kürek – Suadiye Kürek

Open 27+ Erkekler:

Moda Kürek C

Galata Kürek C

Pera Kürek

Open 27+ Kadınlar:

Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü

Moda Kürek

Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü

Şirketler Mix:

Turkcell Kürek Takımı A

Turkcell Kürek Takımı B

Turkcell Kürek Takımı C

EZELİ REKABETTE FENERBAHÇE’DEN HAT-TRICK

Finallerde gözler heyecanla beklenen Fenerbahçe-Galatasaray rekabetindeydi. U19 kategorisinde Mix, Kadınlar ve Erkekler’de karşı karşıya gelen ezeli rakiplerin mücadelesine sarı lacivertliler damga vurdu.

Katıldığı üç yarışta da zafere ulaşan sarı lacivertliler, 4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’ndaki performansıyla göz doldurdu. U19 kategorilerinde madalya kazanan ekipler ise şöyle sıralandı:

U19 Erkekler:

Fenerbahçe Spor Kulübü

Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

U19 Kadınlar:

Fenerbahçe Spor Kulübü

Altınboynuz Spor Kulübü B

İBB Spor Kulübü

U19 Mix:

Fenerbahçe Spor Kulübü

Haliç Yelken ve Kürek Spor Kulübü

Galatasaray Spor Kulübü

“HALİÇ’TE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARI YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ”

4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’nın final gününe İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBBSK Başkanı Fatih Keleş, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Düzgün de katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada su sporlarının daha çok geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. İmamoğlu, “Herkesi kürek sporu yapmaya davet ediyorum, kürek sporunu çok destekliyorum. Haliç Su Sporları Merkezi buranın ana merkezi ama İstanbul’un farklı noktalarında kürek sporunun yapıldığı kulüpleri destekleyeceğiz, Marmara Denizi ve Haliç’te bir noktayı daha hayata geçirerek yaygınlaşmasını sağlayacağız. Kürek sporunda kulüplerin sayısını da artırarak dünya, Avrupa, Olimpiyat şampiyonları yetiştirmek, onların yolunu açmak istiyoruz. Her tarafımız deniz ama su sporlarında arzu ettiğimiz yerde değiliz. Bunu daha yukarılara taşımalıyız” dedi.

“OLİMPİYATLARIN DA İSTANBUL’A İHTİYACI VAR”

2027 Avrupa Oyunları protokolünün bu ay içinde Roma’da imzalanacağını kaydeden İmamoğlu, “2027 Avrupa Oyunları’nın belki de en fantastik, en özel sayfalarından birisi de su sporları olacak. Bu noktada güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz, tabii esas hedefimiz 2036’da Olimpiyat Oyunları’nı bu güzel ve kadim şehirde yapmak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı’yla yaptığım görüşmede kendisine ‘Evet, Olimpiyatlara İstanbul’un ihtiyacı var, İstanbul bunu çok istiyor. Ama şunu söyleyeyim, Olimpiyat Oyunları’nın da İstanbul’da Olimpiyat yapmaya ihtiyacı var. Dünyaya en güzel mesaj buradan çıkar’ demiştim” şeklinde konuştu.

HEDEF PARİS OLİMPİYATLARI

Türkiye’nin Olimpiyat Oyunları’na en çok sporcu gönderen kulüplerinin başında İBB Spor Kulübü’nün geldiğini hatırlatan Ekrem İmamoğlu, “Umut ediyorum aynı Tokyo’da olduğu gibi Olimpiyat Oyunları’na en fazla sporcu yollayacak kulüp olacağız. Ama esas hedefimiz hem olimpik oyunlarda hem paralimpik oyunlarda sporcularımızın madalyalarla ülkemize dönmeleri. Ve tabii ki farklı branşlarda… Tokyo’da branş sayısını oldukça artırmıştık, şimdi daha da artıracağız. Türkiye’de sporun sadece futboldan ibaret olmadığını bütün dünyaya ispat etmemiz lazım, ki sadece futbol değil. Sadece futbolmuş gibi davrandığımızda biliyorsunuz bu sefer kavga edip duruyoruz” dedi.

Ekrem İmamoğlu, konuşmasının ardından Open 27+ Kadınlar kategorisinin kazananı Kocaeli Sümerspor Kürek Spor Kulübü sporcularına madalyalarını takdim etti.

BİRİNCİ OLAN TAKIMLARA 30’AR BİN LİRA

4. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları’nda ilk üç sırayı alan ekiplerin sporcularına madalya ve kupa takdim edildi. Yarı Open 27+ (Mix, Kadınlar, Erkekler) ve U19 (Kadınlar, Erkekler) kategorilerinde birinci olan ekiplere 30 bin, ikincilere 20 bin ve üçüncülere de 15 bin lira ödül verildi. Ayrıca bu kategorilerde kadınlar ve erkeklerde ayrı ayrı genel klasmanda en fazla puanı alan kulübe 30 bin, ikinciye 20 bin ve üçüncüye 15 bin lira verildi.