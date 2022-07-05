Halil Akbunar, Westerlo formasını giydi

Göztepe'nin 28 yaşındaki kaptanı Halil Akbunar, KVC Westorlo ile anlaşmasının ardından Belçika’ya gitti. Sarı-kırmızılı ekibin transferden 1 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Temmuz 2022 Salı, 18:04
Halil Akbunar, Westerlo formasını giydi
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Süper Lig’den küme düşen Göztepe’de, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil Akbunar, Süper Lig’de bir çok takımın listesine girmişti.

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Halil için bonservis ödemeye sıcak bakmadığı ileri sürülmüştü.

Bordo-mavililerin, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Halil ile görüştüğü, "Bonservisini alırsan seni transfer ederiz" dediği vurgulanmıştı.

Formayı giydi

Tüm bu transfer dedikodularının perde arkasında Belçika temsilcisi KVC Westerlo ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Halil Akbunar, Instagram'da yaptığı paylaşımda da "Formayı giydik" yazarak hayranlarıyla mutlu anını paylaştı.

Sarı-kırmızılı kulübün formasını 310 maçta terleten Halil Akbunar, bu maçlarda 49 gol, 52 asistlik başarı yakalamıştı.


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