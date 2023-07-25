Halil Dervişoğlu: 'Bize yakışmadı'
Galatasaray'ın Zalgiris ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golünü atan Halil Dervişoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, 'Bize yakışmadı' dedi.
Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Takımının ikinci golünü atan Halil, "Üzgünüz. Böyle bir maçta zorluk çekebilirsin ama 2-1'den vermemeliydik. Bu bize iyi bir ders oldu. Haftaya taraftarımızla beraber maçı kazanacağız. Başka yolu yok. Golü atınca çok iyi hissettim, mutlu oldum. Kazanmak en önemlisiydi. Yapamadık. Haftaya daha iyi bir maç çıkaracağız." dedi.
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