Halil Dervişoğlu'ndan dünyaya Filistin tepkisi!
Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabından İsrail'in Filistin'e saldırılarıyla paylaşım yaptı.
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Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, sosyal medya hesabından dünyaya İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistin için tepki gösterdi.
Ümraniyespor maçı sonrası yaptığı gol sevincini Instagram'dan paylaşan Halil, "Kutlama yapmadım, sadece dünyanın yüzünü ifade ettim." ifadelerini kullandı.
Halil Dervişoğlu bu paylaşımında Filistin bayrağı ve çeşitli emojiler kullandı.
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