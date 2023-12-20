Halil Umut Meler 'Özür dilemedi' demişti: Ankaragücü koridor görüntülerini paylaştı!

Yayınlanma: 20.12.2023 - 12:42

Güncelleme: 20.12.2023 - 12:49

MKE Ankaragücü, ligin 15. haftasındaki Rizespor maçından sonra yaşanan olayların ardından koridor görüntülerini paylaştı.

Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u sahasında konuk etti. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler'e saldırarak yumruk attı. Yaşanan olayın ardından Halil Umut Meler, hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Faruk Koca ve beraberindeki 2 kişi ise tutuklandı.

SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ALDI

Faruk Koca bunun ardından kulüp başkanlığından istifa ederken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Koca'ya 5 yıl hak mahrumiyeti cezası verdi. Koca'nın, cezanın 3 yılı aşması nedeniyle Futbol Disiplin Talimalatı'nın 52/2. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandırıldı.

'EMRE BELÖZOĞLU PLANLADI'

Gelişmelerin ardından hakem Halil Umut Meler, "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi" şeklinde açıklama yaptı. MKE Ankaragücü Kulübü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Maçın ardından, olaylardan çok üzgün olduğumu Halil Umut Meler'e belirttim ve birçok kez özür diledim. Bu maç da dahil olmak üzere Halil Umut Meler'i hiçbir zaman provoke etmedim" diye yanıt verdi.

MKE Ankaragücü Kulübü ise olayın ardından o gece koridorlarda yaşananların görüntülerini medyaya servis etti.