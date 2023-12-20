'Özür dilemedi' demişti: Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt!

cumhuriyet.com.tr
20 Aralık 2023 Çarşamba, 10:26
'Özür dilemedi' demişti: Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt!

Ankaragücü - Rizespor maçında sarı lacivertli kulübün o dönemki başkanı Faruk Koca ve yanındakilerin yumruklu, tekmeli saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, olaylardan başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nu sorumlu tuttu.

'Özür dilemedi' demişti: Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt!

Meler'in "Emre Belözoğlu planladı, provoke etti. Bana o eylemi yapan kişi, yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen Emre Belözoğlu özür dilemedi" iddialarıyla ilgili sarı lacivertli takımın hocası, Haber Global'den Sercan Hamzoğlu'na konuştu.

'Özür dilemedi' demişti: Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt!

Emre Belözoğlu'nun Halil Umut Meler'e verdiği yanıt şöyle: 

"Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler’e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim." 

'Özür dilemedi' demişti: Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt!

"Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana 'Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız diye tepki gösterdiniz' dedi."

'Özür dilemedi' demişti: Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt!

"Kendisi de bana teşekkür etti. Gerekli açıklamaları yarın maçımızdan sonra da yapacağım."

emre belözoğlu Halil Umut Meler ankaragücü

En Çok Okunan Haberler