'Özür dilemedi' demişti: Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'e yanıt!

"Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana 'Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız diye tepki gösterdiniz' dedi."