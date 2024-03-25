Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı: Faruk Koca'dan cezaya tepki!

Yayınlanma: 25.03.2024 - 21:59

Güncelleme: 25.03.2024 - 22:01

MKE Ankaragücü yönetimi, Altındağ’da yapımı devam eden Yeni 19 Mayıs Stadyumunda Ankaragücü taraftarlarıyla iftarda bir araya geldi.

İftar programı öncesi taraftarlara hitap eden Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendisine verdiği cezayı hatırlatarak, "Ömür boyu başkanlığım ve stada girişim yasaklandı. Bu onların ayıbıdır. Eylemin biçimi doğru olmayabilir ama bu kadar ağır bir ceza verilmesini bu camia ve futbol tarihi kabul etmeyecek. Bunu kara bir leke olarak anacaktır. Bizi fiilen yasaklayabilirsiniz ama gönlümüzde Ankaragücü’ne hizmet sevdasını alamazsınız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere biten Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk atmıştı. Darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sarmıştı.

Bu hareketten sonra bir süre yere çökerek fenalık geçiren Faruk Koca'yı yöneticiler sakinleştirmeye çalışmıştı.

Faruk Koca olayın saldırının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından 12 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.