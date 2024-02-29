Halkbank deplasmanda kaybetti yarı finali kaçırdı

Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Halkbank konuk olduğu Cucine Lube'ye 3-1 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 08:44
Halkbank deplasmanda kaybetti yarı finali kaçırdı
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Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda İtalya'nın Cucine Lube takımına 3-1 yenilen Halkbank, organizasyona veda etti.

Halkbank, Ankara'da oynanan ilk maçı da 3-1 kaybetmişti.

Salon: Eurosuole Forum

Hakemler: Wim Cambre (Belçika), Risto Strandson (Estonya)

Cucine Lube: Anzani, Adis Lagumdzija, Nikolov, Chinenyeze, De Cecco, Yant (Balaso, Thelle, Motzo, Bisotto, Balaso, Diamantini, Bottolo, Larizza)

Halkbank: Mert Matic, Abdel-Aziz, Perrin, Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth (Volkan Döne, Deniz İvgen, İzzet Ünver, Blankenau, Mirza Lagumdzija, Doğukan Ulu, Serhat Coşkun)

Setler: 25-23, 20-25, 25-15, 25-23

Süre: 107 dakika (30, 27, 22, 28)


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