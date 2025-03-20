Halkbank, Dörtlü Final'e yükseldi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında PGE Projekt takımına 3-0 yenilmesine rağmen, altın seti kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi.

Halkbank, Dörtlü Final'e yükseldi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:51

Ankara'da oynanan ilk maçta PGE Projekt'i 3-1 yenmeyi başaran Halkbank, başkent Varşova'daki Torwar Spor Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasını 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kaybetti.

İlk maçta sahasında rakibini 3-1 yenmeyi başaran ve altın seti 15-12 kazanan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi.


Etiketler: #Halkbank Erkek Voleybol Takımı #CEV Şampiyonlar Ligi #PGE Projekt
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler