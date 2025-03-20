Halkbank, Dörtlü Final'e yükseldi
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşında PGE Projekt takımına 3-0 yenilmesine rağmen, altın seti kazanarak Dörtlü Final'e yükseldi.
Ankara'da oynanan ilk maçta PGE Projekt'i 3-1 yenmeyi başaran Halkbank, başkent Varşova'daki Torwar Spor Salonu'nda oynanan rövanş karşılaşmasını 25-20, 25-19 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kaybetti.
İlk maçta sahasında rakibini 3-1 yenmeyi başaran ve altın seti 15-12 kazanan Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e yükseldi.
Spor Haberleri
- Victor Osimhen için 11 futbolcudan vazgeçtiler!
- Aliağa Petkimspor, sahasında kaybetti
- Schlotterbeck, Avrupa devlerini peşine taktı
- Arjantin'e bir kötü haber daha!
- Alex De Souza’nın en yakın arkadaşı da gözaltında!
- Halkbank, Dörtlü Final'e yükseldi
- Fenerbahçe'de 52 yıllık geleneği Mourinho bitirebilir!
- Fenerbahçe'de kaleye yeni aday!
- Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor!
- A Milli Takım'ın konuğu Macaristan
En Çok Okunan Haberler
-
- İlk kitlesel tepki İzmir'den geldi
- Marmaray'da 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!
- Özgür Özel'in tarihi konuşması bekleniyor
- 'Lideri yanlış yazmışlar!'
- 'İmamoğlu' eylemi yapan öğrencilere polis şiddeti!
- Yurttaşlar Saraçhane'ye gidiyor!
- Gözaltılara tepkiler çığ gibi büyüyor!
- 'İmamoğlu' operasyonuna Saray'dan ilk tepki!
- Gözaltına alınan İmamoğlu'ndan yeni mesaj
- Metroda 'Ekrem İmamoğlu' protestosu!