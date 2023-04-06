Halkbank galibiyete rağmen veda etti

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 08:04

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 08:04

Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ikinci maçında Halkbank, Polonya'nın Jastrzebski Wegiel takımını deplasmanda 3-2 yenmesine rağmen, rakibinin ilk maçtaki avantajından dolayı organizasyona veda etti.

Widowiskowo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, ilk seti 25-17 önde tamamladı.

Maça ağırlığını koyan Halkbank, ikinci seti 25-18, üçüncü seti de 25-22 önde bitirdi.

Dördüncü sette rakibini durduramayan Halkbank, bu seti 25-16 kaybetti.

Final setini 15-12, maçı da 3-2 kazanmasına rağmen Halkbank, rakibinin ilk maçtaki avantajından dolayı yarı finalde elendi.

Halkbank, ilk maçta sahasında Polonya temsilcisine 3-1 yenilmişti.