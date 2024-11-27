Halkbank, sahasında hata yapmadı
Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Halkbank, konuk ettiği Altekma'yı 3-2 yendi.
Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Halkbank, Altekma ile karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal
Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Lugumdzija, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, Berk Dilmenler, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Oğulcan Yatgın, Yiğit Aslan)
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Suarez, Bahov, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Özgür Karababa, Mehmet Boğaçhan Zambak, Ulaş Dokumacı, Dünya Kandemir, Zilic)
Setler: 25-21, 22-25, 18-25, 25-14, 15-13
Süre: 123 dakika (28, 28, 25, 23, 19)
Etiketler: #halkbank #Altekma #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi
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