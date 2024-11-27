Halkbank, sahasında hata yapmadı

Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Halkbank, konuk ettiği Altekma'yı 3-2 yendi.

Halkbank, sahasında hata yapmadı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.11.2024 - 20:27

Halkbank, SMS Grup Efeler Ligi'nin 10. haftasında Halkbank,  Altekma ile karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Salonu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, İbrahim Ünal

Halkbank: Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Lugumdzija, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, Berk Dilmenler, İzzet Ünver, Yunus Emre Tayaz, Oğulcan Yatgın, Yiğit Aslan)

Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Suarez, Bahov, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Eray Kursav, Özgür Karababa, Mehmet Boğaçhan Zambak, Ulaş Dokumacı, Dünya Kandemir, Zilic)

Setler: 25-21, 22-25, 18-25, 25-14, 15-13

Süre: 123 dakika (28, 28, 25, 23, 19)


Etiketler: #halkbank #Altekma #Voleybol SMS Grup Efeler Ligi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler