Hamit Altıntop ve Süleyman Hurma arasında dev gerilim: 'Seni ve takımını Riva'ya almam'
Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği arasında, Riva'da toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ve Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın tartıştığı iddia edildi.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın dün Riva’da yapılan toplantısında, Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlar’dan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile Vavacars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma arasında sert bir tartışma yaşandığı iddia edildi.
"BEN OLSAM SENİ BURAYA ALMAZDIM"
Tahir Kum'un haberine göre A Milli Takım’ın Faroe Adaları’na mağlup olmasıyla ilgili ağır eleştirilerde bulunan Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF yöneticisi Hamit Altıntop'un tepkisini çekti. Bunun üzerine Hurma, yapılan toplantıda Altıntop’un sert sözlerine maruz kaldı. Hamit Altıntop, Süleyman Hurma’yı hedef alarak "Ben olsam seni buraya almazdım" dedi.
SÜLEYMAN HURMA: "HADDİNİ BİL"
Altıntop'un sert sözleri sonrası Hurma da aynı sertlikle cevap verince ortam oldukça gerildi. TFF Başkanı Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile birlikte birçok başkanın gözleri önünde yaşanan tartışmada Hurma, Altıntop’a, "Sen kimsin ki beni buraya almıyorsun? Haddini bil. Senin futboldaki karşılığın ne arkadaş" diye yanıt verdi.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ise yaşanan olay sonrası "Süleyman başkana söylenen tüm başkanlara yapılmış sayılır" sözlerini kullandığı belirtildi.
Bunun üzerine Büyükekşi söz alarak "Süleyman Bey'den ve tüm başkanlardan ben özür diliyorum" diyerek toplantıyı noktaladı. Hurma'nın ise "Bu konu burada kapanmayacak" diyerek ayrıldığı iddia edildi.
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