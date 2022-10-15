Denizlispor ekibini taşıyan minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 4'ü futbolcu 12 kişi yaralandı

BAŞHEKİM TEKİN: HASTALARIMIZIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Özel Hastanenin Başhekimi Dr. Mehmet Tekin, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığını söyleyerek, "Denizlispor'a geçmiş olsun. Hoş bir durum değil. Bizi sevindiren durum can kaybının olmaması. Şu an hastalarımızın hayati tehlikesi yok. Bir futbolcunun birkaç kırığı var, tedavileri yapılıyor. Arkadaşlarımız müdahale ediyor. Tedavi ve takiplerinin devam etmesi gerekiyor. Hastalarımızın tedavilerini yapıp kısa süre içinde sağlıklarına kavuşturacağız. Ahmet Tekin'in kırığı var. İçlerinde en ciddisi o, tedavisi yapılıyor. Diğer arkadaşlarımızda ezilme ve sıyrıklar mevcut. En ciddi Ahmet Tekin'in durumu onun da tedavisi sürüyor. Henüz ameliyata alınmış değil. Gerekirse ameliyat da düşünülecek" açıklamasını yaptı.