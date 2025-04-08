Hansi Flick'ten Borussia Dortmund mesajı!
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Borussia Dortmund maçına hazır olduklarını ve takıma güvendiğni söyledi.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Borussia Dortmund ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Alman teknik adam, "Nasıl oynamamız gerektiği konusunda netiz ve Şampiyonlar Ligi'nde ileri gitmek istiyoruz. Devam etmek için neyin önemli olduğuna odaklanmalıyız." dedi.
Flick, "Birçok alanda ilerleme kaydettik ve takıma güvenim tam. Borussia Dortmund maçına hazırız." ifadelerini kullandı.
Barcelona ile Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek finaldeki ilk maçında 9 Nisan Çarşamba günü İspanya'da karşı karşıya gelecek.
Etiketler: #Hansi Flick #barcelona #Borussia Dortmund
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