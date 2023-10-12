Harikasınız! Bizim çocuklar Hırvatistan'da tarih yazdı!
EURO2024 Elemeleri A Grubu maçında A Milli Takımımız, konuk olduğu Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Milliler, bir maçı eksik olan Hırvatistan'ı geride bırakarak liderliğe yükseldi.
EURO2024 Elemeleri A Grubu maçında A Milli Takımımız, konuk olduğu Hırvatistan ile karşılaştı.
Opus Arena'da oynanan maçı Türkiye 1-0 kazandı. Milli takımımızın golü 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.
Bu sonuçla Türkiye, A Grubu'nda 1 maçı eksik olan Hırvatistan'ı geçerek 13 puanla liderliğe yükseldi. Hırvatistan ise 10 puanla 2. sırada kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Türkiye, Letonya ile 15 Ekim Pazar günü karşı karşıya gelecek. Hırvatistan ise aynı gün Galler'e konuk olacak.
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