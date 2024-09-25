Harikasınız! Prag'ta tarihi gece... Galatasaray Petrol Ofisi, Devler Ligi'nde...

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Galatasaray, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.
Galatasaray, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Slavia Prag ile karşılaştı. Fortuna Arena'da oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 50. dakikada Arzu Akbulut, 101. dakikada Nazlican Parlak kaydetti. Prag'ın tek golünü 32. dakikada Eda Karataş kendi kalesine gönderdi.
İlk maçın 2-2 sona ermesiyle Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'nde gruplara yazdıran taraf oldu.
Sarı kırmızılı takım, kadınlarda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele decek ilk takım oldu.
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