Cumhuriyet Gazetesi Logo
Harry Kane'den itiraf: '100 gol de atsam o ödülü kazanamam'

Harry Kane'den itiraf: '100 gol de atsam o ödülü kazanamam'

16.11.2025 14:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Harry Kane'den itiraf: '100 gol de atsam o ödülü kazanamam'

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in 32 yaşındaki İngiliz golcüsü Harry Kane, Ballon d'Or ödülü hakkında açıklamalarda bulundu.

Bayern Münih'in golcü futbolcusu Harry Kane, Ballon d'Or ödülü ile ilgili konuştu.

İngiliz golcü, ödül için gol sayısının yeterli olmadığını ve büyük kupa kazanmak gerektiğini dile getirdi.

'BU SEZON 100 GOL ATABİLİRİM AMA...'

Kane, "Bu sezon 100 gol atabilirim ama Şampiyonlar Ligi veya Dünya Kupası'nı kazanamazsam, muhtemelen Ballon d'Or'u da kazanamayacağım. Bu durum Erling Haaland veya diğer oyuncular için de geçerli" sözlerini sarf etti.

Bayern Münih forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Kane, 23 gol attı ve 3 asist yaptı.

İlgili Konular: #ingiltere #harry kane #ballon d'Or

İlgili Haberler

Harry Kane tarih yazdı, Bayern Münih 3 puana uzandı!
Harry Kane tarih yazdı, Bayern Münih 3 puana uzandı! Almanya Bundesliga'nın 5. haftasında Bayern Münih, evinde Werder Bremen'i 4-0 mağlup etti.
Harry Kane şov yaptı, Bayern Münih rahat kazandı!
Harry Kane şov yaptı, Bayern Münih rahat kazandı! Bundesliga'nın ilk haftasında Bayern Münih, sahasında Leipzig'i 6-0 mağlup etti. Bayern Münih'te Harry Kane, hat-trick yaptı.
Bayern Münih, Harry Kane ile üç puana uzandı!
Bayern Münih, Harry Kane ile üç puana uzandı! Almanya Bundesliga'nın 4. hafta maçında Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim'i 4-1 mağlup etti.