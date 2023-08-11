Harry Kane transferi için flaş açıklama!
Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, Harry Kane için Bayern Münih ile anlaşmanın yakın olduğunu açıkladı.
Tottenham forması giyen Harry Kane'in Bayern Münih'e transferi için geri sayım başladı.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Ange Postecoglou, Kane transferi için anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu. Postecoglou, "Bu gerçekleşecek gibi görünüyor. Anlaşma çok yakın." ifadelerini kullandı.
Alman basını, Bayern Münih'in, 30 yaşındaki futbolcu için 100 milyon euro bonservis ve 20 milyon euro bonus ödeyeceğini öne sürmüştü.
Tottenham forması altında 435 maça çıkan Kane, 280 gol attı ve 64 asist yaptı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Prof. Dr. Naci Görür, üç şehri işaret etti
- Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
- İstanbul'da ekmeğe zam!
- Sosyal medyada 'Tamer Karadağlı' tepkisi
- Aytun Çıray’dan çok konuşulacak iddia
- Bahçeli'nin çağrısına İYİ Parti'den ilk yanıt
- Fatih Portakal paylaştı: 'Yeni sözleşme yine imza'
- İşte güncel akaryakıt fiyatları...
- SBK'nin tahliyesinin 'perde arkası'
- O çağrının ardından MHP'den yeni açıklama