Harry Kane'den tarihi gol!

Harry Kane, Alan Shearer ile birlikte İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.07.2024 - 23:52
Harry Kane'den tarihi gol!
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İngiltere, EURO2024 yarı final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

İngiltere'de kaptan Harry Kane, VAR kontrolü sonrası verilen penaltıda 18. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.

Golcü yıldız, penaltı golüyle Alan Shearer ile birlikte İngiltere'nin Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan iki oyuncusundan biri oldu. [7 Gol]


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