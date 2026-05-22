Hasan Al değerlendirdi: 'Maç sabaha kadar oynansa sonuç değişmezdi'

Final maçları zordur. Stres olumsuz etkiler. Çok şey beklediğiniz oyuncunun verimi azalır. Çok az şey beklediğiniz oyuncu da kahraman olur.

Sahanın yıldızı, son haftaların formda oyuncusu Bouchouari idi. "Orta alanı teslim aldı" desek abartmış olmayız. Hücumda Bouchouari. Savunmada Bouchouari. Oyunu iki yönlü mükemmel oynuyor. Trabzonspor çok değerli

bir oyuncu kazandı. Bouchouari konusunda Fatih Tekke yerden göğe kadar haklı çıktı. Bu kalitede bir oyuncuyu parayla alamazsınız...

Trabzonspor oyuna hakim olan taraftı. Maçın kontrolünü elinde tuttu. Ayağa paslarla topa sahip olmasını bildi...

Konyaspor ise maçı tamamen kendi yarı alanında kabul etti. Önce Trabzonspor'u durdurmayı hedefledi. Sonra hızlı hücumla gol aramayı düşündü...

Ancak ne Trabzonspor'u durdurabildi, ne de gol pozisyonu üretebildi. İlk yarıda finale yakışmayan bir oyun ortaya koydu. Zaten tek bir pozisyon üretememesi, oynadığı vasat futbolun net göstergesi...

Trabzonspor'un attığı gol, aynı zamanda transferde nasıl bir yol izleyeceğinin mesajını veriyor.

Pina ve Zubkkov önderliğinde sağ tarafta kurulan üçgen, asla sol tarafta kurulamıyor.

Trabzonspor, bu kulvardan attığı gol dışında bir çok atak geliştirdi.

Ancak sol kulvarda hiç bir varlık gösteremedi. Mustafa inatla içeri giriyor. Yapacağı başka bir şey yok. Sol ayağı yok.

Pina gibi çizgiye inip orta yapamıyor. Transferde sol bek ve sol ön Trabzonspor'un önceliği olmalı...

Konyaspor, ikinci yarıda girdiği ilk pozisyonu golle sonuçlandırdı. Hemen ardından öne geçecek şansı yakaladı. Ancak Barhdi penaltıyı direğe nişanlayınca, büyük bir fırsat kaçtı. Gol olsa Trabzonspor şoka girebilirdi. Tam tersi penaltının kaçması moralleri tavan yaptı. Kazandığı net bir penaltı ile öne geçti...

İki takım arasında çok ciddi güç farkı var. Konyaspor maçın hiç bir bölümünde Bordo Mavilileri zorlayamadı.

Onana, Zubkov, Nwaiwu, Pina Trabzonspor'da iyi olan oyuncular arasındaydı. Özellikle Pina, sağ kulvarı mükemmel kullandı. Bir kenar oyuncusu "nasıl olmalıdırdan?" güzel örnekler verdi.

Trabzonspor'un tarihi boyunca kazandığı en rahat kupa diyebilirim.

Son 10 dakika Trabzonspor geriye yaslandı.

Konyaspor şuursuzca yüklendiler.

Maç sabaha kadar oynansa sonuç değişmezdi.

Halil Umut Meler mükemmel bir maç yönetti. Kesinlikle dünya kupasında görev alabilecek kalitede bir oyuncu. Ancak siz MHK olarak en önemli maçlara Yasin Kol'u verir, Meler'i unutturursanız olacağı budur.

Bileğinin hakkı ile kupa şampiyonu olan Trabzon'u kutluyorum.