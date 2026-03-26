Hasan Al değerlendirdi: 'Trabzonspor-Galatasaray maçı üzerine'

Fatih Tekke savunma bloğuyla oynamayacaktır; Kalede Onana, sağ bek Pina, savunmanın merkezinde Saviç ve Nwaiwu. Sol bek Mustafa.

Osimhen'in yokluğu Galatasaray için büyük eksiklik. Yerine Barış mı oynar yoksa İcardi mi? İki oyuncunun özellikleri farklı. İcardi golcü, Barış yıpratıcı. Bu birazda Okan Hoca ile İcardi arasındaki ilişkinin son durumuna bağlı. Kim oynarsa oynasın Osimhen'in boşluğu dolmaz. Trabzonspor savunması Barış ve İcardi'ye karşı en azından daha rahat olur.

Mustafa -Sallai mücadelesinde, Sallai bir adım önde.

Pina Lang mücadelesi ise kıran kırana geçer.

Büyük maçlarda ön liberolar hayati önem taşır. Ouali'nin yokluğunu ancak formda bir Ozan Tufan doldurabilir. Okay riskine girmez.

Torreira, Lemina; Folcarelli, Ozan mücadelesi maçın gidişatını belirleyecek. Bu alanda Galatasaray'ın üstünlüğü var. Ancak Ozan'ım son haftalarda yükselen performansı durumu dengeleyebilir.

Sağ önde Zubkov rakipsiz. Karşısında ister Eren, ister Jacobs oynasın. Bu maçın kilit oyuncusudur

Muçi, on numarada çok daha başarılı olsa da, sol ön yokluğundan mecburen sola kaydırılıyor. Sallai veya Sacha Boey karşısında ne kadar etkili olacak, bende merak ediyorum.

Sabit değil gezgin bir Muçi, 10 numara gibi yeteneğini kullanma becerisi gösterebilir.

Güzel bir asist yapıyor, bir süre ortadan kayboluyor. Harika bir gol atıyor, bir süre ortadan kayboluyor. Devamlı oyunda olan bir Muçi, şu anki bulunduğu mevkiden bir üst seviyeye çıkar.

Tekke, sanrafor arkasında büyük ihtimalle son maçta gol atan Augusto'yu kullanacak.

Galatasaray gibi bir rakibe karşı çift santraforla oynamak büyük risk...

Bouchouari formsuzlukla form arasındaki çizgiyi aşmış durumda. Formunu bulması an meselesi. Galatasaray maçında görev almalı mı? Tekke, hiç hazır olmadığı dönemde Bouchouari'ye forma şansı verdi. Şimdi çok daha hazır. Bence hiç tereddüt etmemeli. Aynı oyuncularla fark yaratamazsınız. Farkı bu tip potansiyeli olan oyuncularla yaratabilirsiniz. On numarada kesinlikle Bouchouari oynamalıdır. Üstelik daha önce oynadığı ön liberoya göre daha risksiz bir bölge. Oyunu iki yönlü oynayabilen çok yetenekli bir oyuncu. Artık bu oyuncunun zamanı geldi diye düşünüyorum.

Galatasaray'da 10 numarada Sara oynarsa, Augusto'nun top rakipteyken rakibini marke etmesi orta saha gücünü arttıracaktır. Bu oyuncunun takım savunmasına katkısını beğenmiyorum.

İlerde tabi ki Onuachu. Fatih Tekke'nin tahtaya yazacağı ilk isim. Abdülkerim ve Sancezh (Singo) karşısındaki performansı, gerçek gücünü test etmek açısından önemli bir ölçü olacak.

Galatasaray'ın kadrosu ne kadar güçlü ve alternatifli olursa olsun çok yoğun bir maç trafiği geçirdi. Geçirmeye de devam. Fiziksel ve ruhsal olarak yorgunluk yaşamaları doğal. Milli takım arası çoğu takıma dinlenme. Ki Galatasaray'ın 15 oyuncusu milli takımlardan dönecek. Yorgunluk devam ediyor. Sakatlıklar da yaşanabilir.

Ve karşısında dinlenmiş ve kendini tamamen maça vermiş ensesinde bir Trabzonspor bulacak.

Bu maçta galibiyet şansları eşittir. Sonucu hakemin performansı ve oyun şansı belirleyecektir.

Trabzonspor kazanırsa şampiyonluk kartları yeniden dağıtılacak. Kaybederse Beşiktaş'la üçüncülük mücadelesi verecek.