Hasan Al değerlendirdi: 'Trabzonspor gibi büyük bir takım bu kadar kırılgan olamaz'

Maç beklendiği gibi çok yüksek tempoda başladı. Trabzonspor ayağa paslarla rakibinin hızını kesti. İyi oyununun mükafatını bulduğu iki golle de aldı. Bordo Mavilileri bu sezon ilk kez bu kadar iyi pas yaparken gördük. Her şey Trabzonspor’un istediği gibi giderken Saviç'in bir hatalı geri pası maçın seyrini değiştirdi. Rizespor, ummadığı anda bulduğu golle coşkuyu yakalarken, Trabzonspor'da panik havası başladı. O geriden çok iyi oyun kurarak çıkan Trabzonspor gitti, önde rakibinin oyununu bozan Rizespor geldi. İlk yarının son bölümünde Trabzonspor’un üzerine gitti. Ancak bu ataklarla iyi organize olamadı.

Rizespor, ikinci yarı da ilk yarı bıraktığı yerden devam etti. Sağlı sollu ataklarla Bordo Mavililerin üzerine gitti. Yakaladığı pozisyonları cömertçe harcadı. Rizespor'un en büyük eksikliği ilerde son vuruşu yapacak usta bir oyuncusunun olmamasıydı. Yoksa en azından beraberliği yakalardı.

Trabzonspor, ikinci yarı sadece mücadeleyle ayakta kaldı. Tabi birazda rakibinin beceriksizliğiyle. Tek gol pozisyonuna girdi. O da 84. dakikada Onuachu ile. Bunun dışında oyunu kendi yarı alanında kabul etti. Önde baskı yapamadı. Rizespor topu çok rahat Trabzonspor ceza alanı çevresine kadar başarıyla götürdü. Aynı başarıyı ceza alanı içinde gösteremedi. Maçın hakkı beraberlikti. Ancak futbolda oynayan değil atan kazanıyor.

Yeni transferlerden Bouchouari hiç hazır değildi.

Oyuna sonradan giren Arif ve Muçi'nin önemli katkısı oldu.

Son oyuncu değişikliğinin Baniya ile yapılması ve 3 stoperle oynanması, son dakikalarda yaşanan çaresizliğin özetiydi.

Trabzonspor için en önemli soru işareti, 2-0 öne geçene kadar çok iyi oynaması. Bir hatalı gol yedikten sonra bir daha toparlanamaması. Trabzonspor gibi büyük bir takım bu kadar kırılgan olamaz.