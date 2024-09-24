Hasan Al, Trabzonspor'u değerlendirdi: 'Sorun uyum ve motivasyon'

Yayınlanma: 24.09.2024 - 11:05

Güncelleme: 24.09.2024 - 11:05

"Önce hareket sonra top" futbolun temel ilkesidir.

Bakıyoruz Trabzonspor'a; "önce top sonra hareket" gibi ilkel bir anlayışla hareket ediyor. Oyuncunun "ben pası attım, ne yapayım" deme hakkı yok. Eğer oyuncu kendini göstermemişse pas atmayacaksın. Topla oyuncuyu hareketlendirmeye çalışmayacaksın. İlk devre bu tür hareketleri o kadar çok gördük ki. Trabzonspor gibi bir takıma bunu yakıştıramadım. Diyeceksiniz ki; "neden böyle oluyor." Eğer bir futbol takımı iyi konsantre olamamışsa; pasla oyuncu hareketlendirilmeye çalışılır, oyuncu hareketlenir pas atmakta geç kalınır.

İlk yarı için söylenecek hiç bir şey yok.

Kanatlar çalışmadı. Forvet ayağında top tutup takımı ileri çıkartamadı.

Tek bir gol pozisyonunun üretilememiş olması durumun özeti aslında.

Şenol Güneş'in devre arasında Okay Lundstram, Cihan Draguş değişikliklerine gitmesi doğruydu. Okay'da, Cihan''da hiç bir varlık gösteremedi. Gerçi Ozan dışında kendini gösteren de yoktu.

Trabzonspor ikinci yarı daha derli topluydu. Topa daha çok sahip olan taraftı.

İlk yarı yapamadığı iki şeyi yaptı.

Birincisi önde baskıyı uyguladı, kaybettiği topları kolay geri kazandı.

İkincisi de kazandığı topları ayağa paslarla hücumda etkili oldu.

Pozisyona da girdi. Golü de attı. Ancak 5 pozisyon geriye gidip gol iptal edildi. Madem bu şekilde gol iptal ediliyor. Nasıl olsa cehalette sınır yok.10-15 pozisyon geriye gider golü iptal edersin.

Dün akşam Trabzonspor'un net golü VAR eliyle iptal edildi.

Oysa İbrahim Hacıosmanoğlu adaletten ne çok bahsetmişti.

Muhammet Cham beklediğimiz oyun kurucu değil.

Orta alanda boşlukları görecek yaratıcı oyuncu eksikliği bütün çıplaklığı ile hissedildi.

Kondisyonu kötü olan takım ilk yarı kötü, ikinci yarı iyi oynamaz. Tam tersi ilk yarı iyi oynar. İkinci yarı temposu düşer. Trabzonspor ilk yarı çok kötü, ikinci yarı iyi oynadı. Bunun da nedeni oyuncu değişiklikleri ve motivasyon.

Bordo Mavililerin birinci sorunu uyum. İkinci sorunu motivasyon.

Futbolun profesörü Özkan Sümer der ki; "Uyum kalitesi futbolcu kalitesinden önemlidir."

Teşhis tedavinin en önemli aşamasıdır. Trabzonspor çok ciddi uyum sorunu yaşıyor.

Sonuçlar yardım etse bu dönem biraz daha kolay anlatılacak. Ama maalesef ne oyun şansı yardım ediyor. Ne de hakem hatası bitiyor. Visca maçın başında kırmızı kart görüyor. Volkan Bayarslan net golü iptal ediyor...

Küçük hataların toplamı büyük hatayı doğuruyor.

Önümüzdeki hafta alınacak bir galibiyet Trabzonspor'a baharı getirir.

Uyum ve motivasyon tam olarak sağlandıktan sonra kalite ve eksik tespiti yapılabilir.

Bugünkü karmaşık yapı yanıltır.