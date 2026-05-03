Hasan Al yazdı: 'Bu maçla birlikte bordo mavililer ligde tatile çıkarıldı'

Ozan Ergün'ün Fenerbahçe maçında Trabzonspor'un golünü iptal ettikten sonra İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Yasin Kol'u arayarak; "Onuachu'nun iptal edilen golü doğru mu yanlış mı?" diye sorduğu iddia edilmişti.

Yasin Kol'un da, iptal kararının doğru olduğu yönünde görüş beyan ettiği söylenmişti.

Bunun üzerine Hacıosmanoğlu'nun, TFF'deki yetkili ismi arayarak golün iptalinin doğru olduğunu, kamuoyunun bu şekilde bilgilendirilmesi gerektiği ifade edilmişti.

Aradan 27 hafta geçti.

Aynı Ozan Ergün, Trabzonspor'un Göztepe maçında yine Onuachu'nun golünü iptal etti.

Olası Trabzonspor'un galibiyetini önledi. Bütün hakem hocalarının görüşü; "Onuachu'nun net golü iptal edildi. Mustafa Eskihellaç haksız şekilde ikinci sarı kartttan atıldı. Pina'nın ayağına basıldığı pozisyonda sarı kart vermesi gerekirken, faul bile verilmedi. İtiraz eden Pina'ya sarı kart gösterilerek hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş maçında Trabzonspor sağ bek Pina'dan sol bek Mustafa'dan yoksun bırakıldı. Trabzonspor'un kolu kanadı kırıldı..."

Aslında hikaye Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenmesiyle başladı.

O maçta hakem iyi bir yönetim gösterdi. Galatasaray kötüydü. İyi olan Trabzonspor kazandı...

Bu maçla birlikte Bordo Mavililer de ligde tatile çıkarıldı!

Galatasaray'ı yenerek görevini yapan Trabzonspor, bu maçtan sonra Alanya, Başakşehir, Konya ve Göztepe maçlarında sistemli olarak doğrandı.

Hakemler aracılığıyla Trabzonspor'a verilen mesaj şuydu; "Senin yerin lig üçüncülüğü. Otur oturduğun yerde. Birinci ve ikincilik Galatasaray ve Fenerbahçe arasında paylaşıldı. Haddini bil."

Olası bu gelişmelerden sonra Trabzonspor yönetimin suskunluğu ise ayrıca sorgulanması gereken bir durumdur.