Hasan Al yazdı: 'Bu sezon tempolu bir Trabzonspor izleyeceğiz'

Yayınlanma: 12.08.2023 - 14:06

Güncelleme: 12.08.2023 - 14:06

Trabzonspor, Süper Lig'in açılış maçında karşılaştığı Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Hasan Al, Trabzonspor'un galibiyetini kaleme aldı.

Hasan Al'ın değerlendirmesi şu şekilde:

"İlk maçlar zordur. Oyuncular hazır değil. Sistem oturmamış. Uyum süreci tamamlanmamış. Dolayısıyla iyi futboldan daha ziyade sonuç önemlidir...

Bjelica takımını final maçı anlayışında oynattı. Topu kaybettikten sonra ikinci bölgeye çekildi. Bloklar arasında ki mesafe 20-25 metre. Rakip bu alana girdikten sonra baskı başladı. Topu kazanınca hızla atağa kalktı...

Uzun yıllar sonra takım boyunun kısaldığını söylesem abartmış olmam.

Trabzonspor ikinci bölgede bekleme yaparken taraftarın sabırlı olması, bu sistemin oturması açısından çok önemli.

Tezahüratlarıyla takımı acele ettirmemeleri lazım.

Belli ki fizik güç ve fizik kondisyon açısından iyi yükleme yapılmış. Bu sezon tempolu bir Trabzonspor izleyeceğiz.

Eren Elmalı, yapılan eleştirilerin hiç birini hak etmiyor. Türkiye'nin en iyi sol beki. Formunu bulmuş...

Yeni transferlerden Kourmpelis aranan kan. Oyuna çok iyi genişlik veriyor. Hamle zamanlaması mükemmel. Bakasetas'la birlikte orta alanda sorun yaşatmaz...

Abdülkadir'in en büyük sorunu sakatlık. Ne zaman bir çıkış yapacak kıvama gelse sakatlanıyor. Her yönüyle hazır durumda. Devamlılığı yakalarsa, beklenen patlamayı gerçekleştirir.

Denswill ve Benkoviç'le ilgili bir şey söylemek için erken. Özellikle ilk devre hiç zorlanmadılar.

Larsen, çok iyi niyetli. Canla başla mücadele ediyor. Ancak kapasitesi sınırlı...

Visca, kesinlikle çok kalite. Ancak sakatlık sonrası toparlayanadı. Ancak dün akşam hemen dışarı alınacak kadar da çok kötü değildi. Sonuçta sezonun ilk maçı. Biraz daha tolerans tanımak gerekiyor.

Trezegeut, neden çok heyecan yapıyor anlamış değilim. Biraz sakin olsa, çevre kontrolünü yapsa, paylaşmayı bilse tadına doyum olmayacak.

Şu takımda Cornelius kalitesinde bir santrafor olsa, takım bir o kadar daha anlam kazanacak.

İkinci yarı yorgunluk ve skoru koruma psikolojisiyle biraz zorlandılar ama maçı kazanmasını bildiler.

Antalyaspor'un bu kadro yapısı ve bu oyun anlayışı ile ligde işi zor."