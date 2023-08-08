Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın transfer çalışmalarına ilişkin konuştu. Doğan, "Taraftarlar, şu anda transfer bekliyor. Bunun farkındayım. 3 liralık oyuncuya 10 lira verirsen hemen alırsın. Önemli olan doğru oyuncuyu doğru maliyetle almak" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2023 - 08:18
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri
Abone Ol google-news

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına bordo-mavili takım hakkınd açıklamalarda bulundu.

Doğan, transfere ilişkin, “Taraftarlar, şu anda transfer bekliyor. Bunun farkındayım. 3 liralık oyuncuya 10 lira verirsen hemen alırsın. Önemli olan doğru oyuncuyu doğru maliyetle almak. Ben, ekonomiyi düzeltirken aynı zamanda yarışmak zorundayım. Rakamların dikkatli incelenmesi gerek. Biz, son sponsorlukla beraber kulübe 4 ayda 70 milyon Euro karşılıksız para soktuk” dedi.

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Trabzonspor Başkanı Doğan, “Orsic’in mevkisinde arayışımız sürüyor. Hocamızın istediği bazı isimler var. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.


Ertuğrul Doğan trabzonspor transfer

İlgili Haberler

Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması

Trabzonspor'dan sponsorluk açıklaması
Trabzonspor’un stadına tarihi sponsorluk! 1 milyar 500 milyon TL

Trabzonspor’un stadına tarihi sponsorluk! 1 milyar 500 milyon TL
Trabzonspor hazırlık maçında farklı kazandı

Trabzonspor hazırlık maçında farklı kazandı

En Çok Okunan Haberler