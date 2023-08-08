Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri

Yayınlanma: 08.08.2023 - 08:18

Güncelleme: 08.08.2023 - 08:18

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına bordo-mavili takım hakkınd açıklamalarda bulundu.

Doğan, transfere ilişkin, “Taraftarlar, şu anda transfer bekliyor. Bunun farkındayım. 3 liralık oyuncuya 10 lira verirsen hemen alırsın. Önemli olan doğru oyuncuyu doğru maliyetle almak. Ben, ekonomiyi düzeltirken aynı zamanda yarışmak zorundayım. Rakamların dikkatli incelenmesi gerek. Biz, son sponsorlukla beraber kulübe 4 ayda 70 milyon Euro karşılıksız para soktuk” dedi.

"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Trabzonspor Başkanı Doğan, “Orsic’in mevkisinde arayışımız sürüyor. Hocamızın istediği bazı isimler var. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.