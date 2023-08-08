Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan transfer sözleri
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın transfer çalışmalarına ilişkin konuştu. Doğan, "Taraftarlar, şu anda transfer bekliyor. Bunun farkındayım. 3 liralık oyuncuya 10 lira verirsen hemen alırsın. Önemli olan doğru oyuncuyu doğru maliyetle almak" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, basın mensuplarına bordo-mavili takım hakkınd açıklamalarda bulundu.
Doğan, transfere ilişkin, “Taraftarlar, şu anda transfer bekliyor. Bunun farkındayım. 3 liralık oyuncuya 10 lira verirsen hemen alırsın. Önemli olan doğru oyuncuyu doğru maliyetle almak. Ben, ekonomiyi düzeltirken aynı zamanda yarışmak zorundayım. Rakamların dikkatli incelenmesi gerek. Biz, son sponsorlukla beraber kulübe 4 ayda 70 milyon Euro karşılıksız para soktuk” dedi.
"GÖRÜŞMELERİMİZ DEVAM EDİYOR"
Trabzonspor Başkanı Doğan, “Orsic’in mevkisinde arayışımız sürüyor. Hocamızın istediği bazı isimler var. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor” diye konuştu.
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