Hasan Al yazdı: Ertuğrul Doğan'a sahip çıkmak Trabzonspor'a sahip çıkmaktır!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, ekonomiyi başarıyla yönetmesine rağmen dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Doğan'ın mesajlarını bir bıkkınlık mesajı olarak algılamadık. Bir çaresizlik mesajı olarak hiç algılamadık.

Başkan Ertuğrul Doğan bir şekilde kulübü döndürüyor. Ancak bu nereye kadar gidecek? Taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini biliyor. Acı gerçekleri tüm çıplaklığı ile dile getiriyor:

"Trabzonspor geçen yıl 5 milyon Euro zarar etti. Bu yıl da aynı şekilde sezonu zararla kapatacak. Forma satışlarımız İstanbul takımlarına oranla 10’da bir. Kombine satışlarımız İstanbul takımlarına oranla 50’de bir .Loca fiyatlarımız İstanbul takımlarına oranla 10’da bir. Loca alan yok, kombine alan yok, forma alan yok, sponsor olan yok."

Tüm Trabzonsporluların beklentisinin İstanbul takımlarıyla yarışmak olduğunu vurgulayan Doğan, ancak bunun gereğinin yerine getirilmediğini vurguluyor.

Trabzonspor camiasının kulübü zengin bir başkana ihale ettikten sonra köşelerine çekilerek başarı beklemesinin sorumsuzluk olduğunu nazikçe dile getiriyor:

"Başkan parayı bulsun versin, yarışalım. Keşke her şeye yetecek gücüm olsa. Problem değil. Ancak Trabzonspor gibi büyük bir kulübün ekonomik yükünü hiç kimse tek başına kaldıramaz. Artık devir değişti. Sorunları bir kaç kişinin sırtına yıkıp başarı bekleme dönemi geçti. Bilge Başkanımız Özkan Sümer’in bir sözü var. 'Trabzonspor parçalarının tamamına muhtaç.' diye. Bu söz yılların deneyiminden çıkarılan bir sonuçtur. Trabzonspor camiası tek vücut olmak zorundadır."

Trabzonspor camiası Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını camia ne kadar dikkate alır bilemeyiz. Bildiğimiz; alarm zilinin çaldığı, kulübün önündeki engelleri aşabilmesi için birlik ve beraberlik içinde hareket etmesinin bir zorunluluk olduğudur.

Doğan'a sahip çıkmak, Trabzonspor'a sahip çıkmaktır.