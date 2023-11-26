Hasan Arat açıkladı: Beşiktaş efsanesi yönetimde olacak

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurula kısa süre kala başkan adaylarından Hasan Arat, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Hasan Arat, başkanlığa seçilmesi halinde Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Feyyaz Uçar'ın yönetimde yer alacağını belirtti.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 3 Aralık'ta yapılacak.

Hasan Arat'ın paylaşımı:

Değerli Beşiktaşlılar,



Yönetimimizde yer alacak çok önemli bir ismi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum:



FEYYAZ UÇAR



Ligde Beşiktaş formasını giydiği 320 maçta rakip kalelere attığı 170 golle “Beşiktaş tarihinin en golcü futbolcusu” ünvanına sahip olan Feyyaz Uçar, Beşiktaş… pic.twitter.com/8qcWM0uNZm