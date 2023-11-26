Hasan Arat açıkladı: Beşiktaş efsanesi yönetimde olacak

Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, seçimi kazanması halinde Feyyaz Uçar'ın yönetimde yer alacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.11.2023 - 20:00
Hasan Arat açıkladı: Beşiktaş efsanesi yönetimde olacak
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurula kısa süre kala başkan adaylarından Hasan Arat, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Hasan Arat, başkanlığa seçilmesi halinde Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Feyyaz Uçar'ın yönetimde yer alacağını belirtti.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 3 Aralık'ta yapılacak.

Hasan Arat'ın paylaşımı:

 


Hasan Arat Feyyaz Uçar beşiktaş

İlgili Haberler

Rıza Çalımbay 2'de 2 yaptı... Beşiktaş deplasmanda 3 puanı kaptı: Samsunspor 1-2 Beşiktaş

Rıza Çalımbay 2'de 2 yaptı... Beşiktaş deplasmanda 3 puanı kaptı: Samsunspor 1-2 Beşiktaş
Beşiktaş Safi Çimento deplasmanda kayıp!

Beşiktaş Safi Çimento deplasmanda kayıp!
Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka'ya mağlup!

Beşiktaş Emlakjet, Pınar Karşıyaka'ya mağlup!

En Çok Okunan Haberler