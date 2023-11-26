Hasan Arat açıkladı: Beşiktaş efsanesi yönetimde olacak
Beşiktaş başkan adayı Hasan Arat, seçimi kazanması halinde Feyyaz Uçar'ın yönetimde yer alacağını açıkladı.
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurula kısa süre kala başkan adaylarından Hasan Arat, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.
Hasan Arat, başkanlığa seçilmesi halinde Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Feyyaz Uçar'ın yönetimde yer alacağını belirtti.
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 3 Aralık'ta yapılacak.
Hasan Arat'ın paylaşımı:
Değerli Beşiktaşlılar,— Hasan Arat (@Hasan_Arat) November 26, 2023
Yönetimimizde yer alacak çok önemli bir ismi bugün sizlerle paylaşmak istiyorum:
FEYYAZ UÇAR
Ligde Beşiktaş formasını giydiği 320 maçta rakip kalelere attığı 170 golle “Beşiktaş tarihinin en golcü futbolcusu” ünvanına sahip olan Feyyaz Uçar, Beşiktaş… pic.twitter.com/8qcWM0uNZm
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe'den iddialara yanıt geldi
- '7.9 büyüklüğünde depremi görecektir'
- Çok konuşulacak 'Akşener' iddiası
- Akşener'den çarpıcı istek!
- Sıcaklıklar 14 derece birden düşecek!
- ‘Üç belediye başkan adayımız haricinde...'
- AKP’de İstanbul adaylığı için iki isim yarışacak!
- Fatih Terim'den ilk açıklama geldi
- İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
- AKP’nin ‘DEVA’ oyunu ortaya çıktı