Beşiktaş Safi Çimento deplasmanda kayıp!
Beşiktaş Safi Çimento, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında deplasmanda karşılaştığı MRK Sesvete'ye 34-27 mağlup oldu.
Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında deplasmanda Hırvatistan temsilcisi MRK Sesvete'ye 34-27 yenildi.
Siyah-beyazlı takım, Başkent Zagreb'deki Jelkovec Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 13-12 geride kapattı.
RÖVANŞ 2 ARALIK'TA
Karşılaşmanın rövanşı 2 Aralık Cumartesi günü İstanbul'daki Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılacak. İki maç sonunda tur atlayan takım, adını son 16 turuna yazdıracak.
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