Hasan Arat'tan Fenerbahçe ve TFF açıklaması: 'Bizim bütün isteğimiz...'

Yayınlanma: 21.04.2024 - 13:04

Güncelleme: 21.04.2024 - 13:04

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Sporx'e açıklamalarda bulundu.

Arat, "TFF Başkanlık seçimi için desteklediği bir aday var mı Beşiktaş Kulübü'nün?" sorusuna, "Beşiktaş Kulübü, seçim tarihi kararı alınıp, adaylar ortaya çıktıktan sonra kararını verecektir. Bizim bütün isteğimiz çok adaylı olmasıdır. Çok adaylı olduğu takdirde, takımlar doğru ekibi seçme şansına sahip olacak. O yüzden biz çok adaylı bir seçim olmasını bekliyoruz. Ona göre değerlendirmemizi yapacağız" cevabını verdi.

FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMA

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları derbi için, "Beşiktaş, her zaman derbilerin takımıdır. Beşiktaş'ın ne yapacağını kimse anlayamaz. Bizim takımımız iyi bir havaya giriyor Türkiye Kupası konsantrasyonuyla. Dolayısıyla o maç da aynı Beşiktaş'ın her maçta olduğu gibi hedefinin galibiyet olacağı bir maçtır. Sporcularıma güveniyorum. Sporcularımız, cuma günü çok güzel birlik, beraberlik gösterdiler. Takım olma ruhunu hissettirdiler bütün camiaya. Bunun sürdürülebilir olması önemli. Ankaragücü maçı, arkasından Fenerbahçe maçı bunlar iyi imtihanlar. Bu imtihanları başarıyla atlamamız halinde, camiamızın güveni de yerine gelecektir. Oyuncularımızın değeri de yerini bulacaktır. O rekabet oyuncular açısından da iyi olacaktır. Beşiktaş için her zaman derbi, derbidir. Beşiktaş, her zaman derbiye galibiyet için çıkar. Hedef her zaman galibiyet" dedi.

Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacağı derbi mücadelesi 27 Nisan Cumartesi günü 19:00'da başlayacak.