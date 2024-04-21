Anlaşma sağlanamamıştı: Beşiktaş'ta rota yeniden Giovanni van Bronckhorst!
Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın yeni hoca için Hollandalı isim Giovanni van Bronckhorst ile görüşmelere başladığı kaydedildi.
Beşiktaş, Fernando Santos’la yolları ayırdıktan sonra Serdar Topraktepe yönetiminde çıktığı Ankaragücü maçını kazanırken yeni sezonun planlaması sürüyor.
Siyah-beyazlı yönetim, 4 ay önce de ilgilendiği ancak ekibi konusunda kriz yaşadığı için anlaşamadığı teknik direktör Van Bronckhorst ile görüşmelere başladı. Kurulan ilk temasta ilk dönüşlerin olumlu olduğu, hedefler, yeni yapılanma ve bütçe konusunda bilgi paylaşımının başladığı öğrenildi.
"BELKİ BİRİNCİ ADAM, BELKİ İKİNCİ ADAM"
Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar, teknik direktör konusunda “Tabii ki arayışlarımız olacak ama şu anda öncelikli olan şey kupadaki yarı final. Beşiktaş’ın taktik, teknik anlayışına uygun, enerjik, dinamik, mücadeleci bir kadroya göre hoca arayacağız. Bu konuda hedefimiz budur” dedi.
Uçar, “Yeni sezonda Serdar Topraktepe teknik heyetin içerisinde olacağını biliyor. Belki birinci adam, belki ikinci adam” diye konuştu.
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