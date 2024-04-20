Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Sözleşmesi feshedildi!

Yayınlanma: 20.04.2024 - 12:27

Güncelleme: 20.04.2024 - 15:40

Beşiktaş kendi alt yapısından çıkardığı ve sezon başında FC Sheriff'e kiralık yolladığı fakat devre arasında takıma geri dönen Berkay Vardar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teşekkürler Berkay Vardar

Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Berkay Vardar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK"