Beşiktaş ayrılığı duyurdu: Sözleşmesi feshedildi!
Beşiktaş genç futbolcusu Berkay Vardar ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Beşiktaş kendi alt yapısından çıkardığı ve sezon başında FC Sheriff'e kiralık yolladığı fakat devre arasında takıma geri dönen Berkay Vardar ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
"Teşekkürler Berkay Vardar
Profesyonel futbolcumuz Berkay Vardar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Berkay Vardar'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK"
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