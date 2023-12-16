Hasan Arat'tan transfer ve kadro dışı açıklaması! 'Ayağa kalkmayı biliriz'

Yayınlanma: 16.12.2023 - 12:24

Güncelleme: 16.12.2023 - 12:24

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün divan kurulunda açıklamalarda bulundu.

İşte Hasan Arat'ın açıklamaları...

"Kulübümüz 3 Aralık'ta bir demokrasi sınavına girdi ve bu sınavdan alnının akıyla çıktı. Beşiktaş, seçimle birlikte bir bakım ve onarım sürecine girmiştir. Gelişim ve kurumsallaşma yönünde çok sağlam adımlarımız olacak.

3 Aralık'ta tarihimizin en çok oy kullanılan seçimini yaşadık. 2 bine yakın üyemiz kalabalıktan oy kullanamadı. Bu seçim, Akatlar'daki son seçimdi, bitmiştir artık. Bundan sonra Divan Kurulu toplantıları da bu şekilde olduğu gibi en nezih ortamda yapılacaktır.

Beşiktaş, seçimde büyüklüğünü tüm Türkiye'ye gösterdi. İki aday için de tezahüratlar yapıldı. Bundan sonra Beşiktaş'ı yukarı taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bizim yönetimimizde 6 tane divan üyemiz var. 4 bine yakın divan üyemiz var, bugün 319 kişi hazirun. Bu olmaz, bunun artması lazım.

Biz şeffaf olacağız. Bütün kira kontratları, bütün anlaşmalar ne varsa her şey Denetim Kurulu'na verilecek. Mazbatımızı almamızın üzerinden 11 gün geçti. Türkiye'de hiçbir yönetim kurulu, 11 gün içinde divana çıkmamıştır herhalde. Kulübümüzde seçimden sonra devir teslim yapılmadı, bu iyi bir şey değil. Beşiktaş 120 yıllık bir kulüp. Bizden sonraki arkadaşlar buna dikkat etsin, kulübü zedeliyor.

Beşiktaş hem sahada hem yönetimde kendi kültürüne dönecek. Derbi maçından sonra tarihimizde ilk defa tüm satış bilgilerini taraftarımıza açtık. Camiamızdan tam not alan bu kararı sürdüreceğiz.

'KADRO DIŞI KARARI ÇOK ETKİLİ OLDU'

Kadro dışı kararı çok etkili olmuştur. Karara konu olan oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Büyük Beşiktaş camiasının futbolcusu olmanının gerekliliklerini karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için tüm çalışmalar devam ediyor.

Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı büyük üzüntüyle izledik. Hatırlayın, Josef de Souza arkadaşını bir taraftar saldırısından kurtarmak isterken ceza almıştı. O gün Josef'in yaptığı uyarılar ne yazık ki gerçek oldu.

Yönetim kurulu olarak altyapı politikalarımıza devam edeceğiz. Gençlerimizin Lugano karşısındaki performansını büyük bir gururla izledik.

Anıtkabir ziyaretimize tüm Beşiktaşlılar'ı davet ediyorum. En büyük Beşiktaşlı'nın huzuruna çıkacağız.

'AYAĞA KALKMASINI BİLİRİZ'

Her gün yeni bir isimle anlaştırıyorlar bizi. Basın mensuplarına saygı duyuyoruz ancak bizden duymadıkça bir habere inanmayın.

Cumhuriyetin 100. yılında özel bir forma tasarlıyoruz. Yılbaşından önce satışa sunulacak. Formanın satışa sunulacağı günü ilerleyen günlerde duyuracağız.

Biz ayağa kalkmayı biliriz, moralinizi sakın bozmayın. Üzülmeyin. Değerli Beşiktaşlılar, bu büyük kulübe ilk adımımı attığımdan bu yana 46 yıl geçti. Bugün burada başkan olarak bulunuyorum. Hayallerimin gerçekleşmesine imkan veren herkese şükranlarımı sunuyorum.'