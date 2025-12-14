Galatasaray'dan Başakşehir maçı için TFF'ye başvuru

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025/26 sezonunun grup etabının ilk haftası 17 Aralık'ta başlayacak. Kupada ilk hafta, 24 Aralık'ta oynanacak maçlarla tamamlanacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nın ilk haftasında 18 Aralık Perşembe günü Başakşehir'i konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin tarihinin değişmesini talep etti.

AA'nın haberine göre sarı-kırmızılılar, bu maçın 1 gün öne alınması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Antalyaspor maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçının tarihiyle ilgili eleştirilerde bulunmuştu.

Okan Buruk açıklamasında, "Başakşehir maçının perşembe günü oynanacak. Anlam veremiyorum. Galatasaray perşembe oynuyor diğer maçı pazara verildi. Trabzonspor, çarşamba oynuyor tekrar pazartesi oynayacak. Bizim için çok büyük soru işareti. Bizi aydınlatırlarsa seviniriz. Başakşehir'in de böyle bir isteği var" ifadelerini kullanmıştı.