Liverpool'un istediği bonservis belli oldu: Galatasaray'dan Mohamed Salah hamlesi!

İngiltere Premier Lig’de Liverpool’un geçtiğimiz hafta Leeds United’la oynadığı maçın ardından Mohamed Salah’ın takımdaki geleceği tartışılmaya başlandı. Üst üste 3 maçta ilk 11’de yer almayan ve Leeds United karşısında oynamayan Salah maçın ardından bu durumdan rahatsız olduğunu açıklamıştı.

Salah’ın açıklamalarının ardından yıldız futbolcunun ara transferde takımdan ayrılabileceği gündeme geldi.

Corriere dello Sport’ta yer alan haberde Suudi Arabistan kulüplerinin yanı sıra Galatasaray’ın da Salah’la ilgilenen takımlardan biri olduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılıların Salah’ın menajeriyle iletişime geçtiği ve Galatasaray’ın yıllık 15 milyon Euro'luk bir teklif sunabileceği kaydedildi. Liverpool’un bonservis beklentisinin 50-60 milyon Euro seviyelerinde olduğu, Salah’ın ise 20 milyon Euro'luk bir maaş talebinde bulunabileceği aktarıldı.

Liverpool’la kontratını bu yıl uzatan Salah’ın sözleşmesi 2027’de sona eriyor. Salah, bu sezon Liverpool formasıyla 20 maçta süre alırken 5 gol ve 4 asist kaydetti.

SALAH NE DEMİŞTİ?

Leeds United’ın maçının sonunda konuşan Salah, ilk 11’de olmadığı için üzgün olduğunu ve hayal kırıklığına uğradığını söylemişti.

Salah açıklamasında, "Çok fazla hayal kırıklığına uğradım, bu kulüp için çok şey yaptım. Son yıllarda, özellikle geçen sezon herkes bunu gördü. Neden yedek kulübesinde oturduğumu bilmiyorum. Kulüp beni otobüsün altına atıyormuş gibi hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldız futbolcu ayrıca, "Durumu kabullenemiyorum ve bu kulüp için çok şey yaptım. Bu durum benim için kabul edilebilir değil. Neden hep benim başıma geldiğini bilmiyorum. Anlamıyorum. Herhangi bir kulüp oyuncusunu korur. Neden bu durumda olduğumu bilmiyorum" açıklamasında bulunmuştu.

Salah, Liverpool’un son 5 maçında ilk 11’de yer almadı. Şampiyonlar Ligi’ndeki Inter maçının kadrosuna dahil edilmeyen deneyimli futbolcu West Ham United, Sunderland ve Brighton maçlarında oyuna sonradan dahil olmuş, Leeds United karşılaşmasında ise süre almamıştı.

Liverpool'da 2017'den bu yana forma giyen Mohamed Salah, İngiliz ekibinde 421 maçta süre alırken 250 gol ve 117 asist kaydetti.

Salah Liverpool'da Premier Lig (2), Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, F.A. Cup, İngiltere Lig Kupası (2) ve Community Shield şampiyonlukları yaşadı.