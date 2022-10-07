Hatay, Avrupa'da çok farklı!
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yunanistan'ın Dafni Agiou Dimitriou ekibini 99-58 mağlup etti.
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Elemeleri ilk maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Yunanistan'ın Dafni Agiou Dimitriou ekibini 99-58 yendi.
Agios Dimitrios Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 17-16 önde geçti. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele geçiren Hatay Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 47-25 üstün gitti.
İkinci yarıda farkı daha da açan Hatay ekibi, üçüncü periyodunu 71-34 önde bitirdiği mücadeleden 41 sayı farkla 99-58 galip ayrıldı.
Mücadelenin rövanşı, 13 Ekim'de Hatay'da oynanacak. Tur atlayan takım, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nda mücadele edecek.
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