Hatay BB, Bursa Basketbol karşısında galibiyete uzandı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bursa Basketbol'u ağırlayan Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, rakibini 79-73 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2023 - 20:14
Hatay BB, Bursa Basketbol karşısında galibiyete uzandı
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol'u 79-73 yendi.

Ev sahibi ekibin başantrenörü Ekin Baş, ikinci periyodun bitimine 3 dakika 53 saniye kala yoğun itiraz nedeniyle üst üste iki teknik faul aldı ve oyundan ihraç edildi.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Hüseyin Çelik, Yarkın Keskin, Uğur Yüksel

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 5, Büşra Akbaş 6, Büşra Akgün 3, Sventoraite 26, Gizem Başaran Turan 4, Prince 13, Slocum 22

Bursa Uludağ Basketbol: Pivec 5, Gizem Mürüvet Uca 2, Carter 19, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 9, İlsu Darıcıoğlu 5, Ferda Yıldız 14, Fluker 19

1. Periyot: 22-22

Devre: 44-45

3. Periyot: 62-67


Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor Bursa Uludağ Basketbol ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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