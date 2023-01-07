Hatay BB, Bursa Basketbol karşısında galibiyete uzandı
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bursa Basketbol'u ağırlayan Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, rakibini 79-73 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol'u 79-73 yendi.
Ev sahibi ekibin başantrenörü Ekin Baş, ikinci periyodun bitimine 3 dakika 53 saniye kala yoğun itiraz nedeniyle üst üste iki teknik faul aldı ve oyundan ihraç edildi.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Hüseyin Çelik, Yarkın Keskin, Uğur Yüksel
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 5, Büşra Akbaş 6, Büşra Akgün 3, Sventoraite 26, Gizem Başaran Turan 4, Prince 13, Slocum 22
Bursa Uludağ Basketbol: Pivec 5, Gizem Mürüvet Uca 2, Carter 19, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 9, İlsu Darıcıoğlu 5, Ferda Yıldız 14, Fluker 19
1. Periyot: 22-22
Devre: 44-45
3. Periyot: 62-67
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