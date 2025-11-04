Hatay Sörf Merkezi, umudu dalgalarla buluşturuyor

Depremin ardından zorlu günleri geride bırakmaya çalışan Hatay’da gençlerin yeniden hayata tutunmalarını sağlamak, özgüvenlerini geri kazanmalarına destek olmak ve sosyal yaşamla bağlarını güçlendirmek amacıyla kurulan Hatay Sörf Merkezi, kısa sürede bölgenin umut veren dönüşüm hikayelerinden biri haline geldi.

LC Waikiki’nin ana sponsorluğunda hayata geçirilen proje, gençleri denizin iyileştirici gücüyle buluşturarak, toplumsal dayanışmanın, psikolojik iyileşmenin ve ekonomik kalkınmanın da sembolü haline geliyor. Sörf aracılığıyla gençlerin fiziksel ve ruhsal olarak güçlenmelerini hedefleyen merkez aynı zamanda bölgenin uzun vadede sörf turizmiyle yeniden canlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hatay Samandağ’da kurulan merkez, 13–16 yaş arası gençlere üç aşamalı ücretsiz sörf eğitimi sunuyor. Temel sörf eğitiminden liderlik programına uzanan bu süreçte gençler hem sporla buluşuyor hem de özgüven, dayanıklılık ve takım ruhu kazanıyor. Proje, aynı zamanda yerel eğitmenlerin yetişmesini sağlayarak bölge için sürdürülebilir bir spor kültürü oluşturuyor. Bugüne kadar 1500 öğrenciye temel sörf eğitimi veren merkez önümüzdeki yıllarda bu sayıyı artırmayı planlıyor.

Proje, aralarında IPRA Golden World Awards, Hermes Creative Awards ve Best Business Awards olmak üzere ulusal ve uluslararası arenada pek çok ödül alırken örnek gösterilen sosyal sorumluluk projelerinden biri haline geldi.

“HAYATIN ÇİZGİSİ” BELGESELİ GENÇLERİN YOLCULUĞUNU ANLATIYOR

Hatay Sörf Merkezi’nin ilham veren bu hikayesi, “Hayatın Çizgisi” adlı belgeselde hayat buldu. Belgesel, depremin ardından yeniden doğan umudu, gençlerin denizle kurduğu bağı ve Hatay Sörf Merkezi’nin toplumsal iyileşmeye katkısını içten bir anlatımla yansıtıyor. Sörf yapan çocukların hikayeleri üzerinden, dayanışmanın ve yeniden başlamanın gücünü izleyiciye aktaran belgeselin özel gösterimi Hatay Museum Hotel’de, basın mensupları, proje paydaşları, sörf yapan çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“BİRLİKTE HAYAL KURABİLMENİN MÜMKÜN OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ”

LC Waikiki Müşteri İçgörüleri ve Pazarlama İletişiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sinem Akgül, proje hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Depremin ardından sadece şehirler değil, insanların umutları da yeniden inşa edilmeye ihtiyaç duydu. Hatay Sörf Merkezi, gençlerin yeniden güven kazandığı, birlikte üretmenin değerini öğrendiği bir alan haline geldi. Burada sörf bir spordan çok daha fazlası, dayanışma, paylaşım ve iyileşmenin dili. LC Waikiki olarak bu hikayenin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Çünkü bu proje birlikte hayal kurmanın ve beraber yeniden inşa etmenin mümkün olduğunu gösteriyor.”

Projenin kurucularından ve eğitmenlerinden Deniz Toprak ise merkezin etkisini şu sözlerle anlattı:

“Bu proje, bölge halkı için bir başlangıç noktası oldu. Burada sadece sörf öğretmedik. Gençlerle birlikte yeniden başlamayı, umut etmeyi bırakmamayı, birlikte başarmayı öğrendik. Samandağ’ın doğası sörf için çok uygun. Amacımız, Samandağ’ı Türkiye’nin sörf turizmi açısından bilinen bir noktası haline getirmek. Burada yetişen gençlerin de sadece sporcu değil, bu dönüşümün yerel liderleri olmasını istiyoruz.”