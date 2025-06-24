Hatay Sörf Merkezi ile gençlerin umudunu yeşertiyor

Sabancı Vakfı’nın “16. Sezon Fark Yaratanları”ndan Deniz Toprak, Hatay’da kurduğu Hatay Sörf Merkezi ile Samandağ, Defne ve Antakya’da yaşayan 16 yaş altındaki gençleri sörf sporuyla buluşturuyor. Toprak, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen çocuklara yalnızca bir spor deneyimi değil, aynı zamanda akademik ve kişisel gelişim desteği de sunarak onların yaşamlarında kalıcı bir dönüşüm yaratıyor.

Deniz Toprak, gönüllülük yapmak üzere gittiği çeşitli ülkeleri ziyaretlerinden ve son yıllarda yaşamının büyük bölümünü geçirdiği Sri Lanka’da sörfün bir şehrin hikâyesini değiştirmesine tanıklık etmesinden aldığı ilhamla 2011 yılında tanıştığı sörf sporunu bir sosyal dönüşüm aracı olarak kullanmaya karar verdi. 2023 yılında depremin ardından gönüllü olarak gittiği Hatay’da, şehrin ve gençlerin hikâyesini birlikte yeniden yazmak amacıyla Hatay Sörf Merkezi’ni hayata geçirdi. Samandağ sahilinin sörf için elverişli olduğunu keşfettikten sonra birkaç çocukla başladığı eğitimler kısa sürede büyüyerek geniş bir etki alanı oluşturdu.

BİNDEN FAZLA GENCE SÖRF EĞİTİMİ VERİLDİ

Bugüne kadar Hatay Sörf Merkezi’nde; Samandağ, Defne ve Antakya’da yaşayan 16 yaş altı binden fazla gence ücretsiz sörf eğitimi verildi. Eğitimler; teorik, pratik ve ileri seviye olmak üzere üç aşamalı bir programla yürütülüyor. Yaz döneminde başlayan bu süreç, yıl boyunca gölge eğitmenlik uygulamaları ve çeşitli kişisel gelişim destekleriyle devam ediyor. İleri seviyeye ulaşan gençler, yalnızca sörf alanında değil; sanat, İngilizce ve akademik konularda da destekleniyor. Tüm program, çocuk koruma, toplumsal cinsiyet eşitliği, engelli kapsayıcılığı, güvenlik ve sağlık ilkeleri doğrultusunda titizlikle uygulanıyor. Merkezde, her öğrenci evlerinden servisle alınıp servisle bırakılırken sağlıklı yemek ve atıştırmalıklarla karınlarını doyuruyor, eğitimlerini alıyor. Tüm bu süreç ise tamamen ücretsiz gerçekleşiyor.

Toprak ve ekibinin araştırmasına göre ise Türkiye’de 10 milyon çocuk ve genç, evine yalnızca bir saat uzaklıkta sörf yapabileceği sahillere erişebiliyor. Bu veriden hareketle Deniz Toprak; az ekipmanla yapılması dolayısıyla ekonomik olarak ulaşılabilir olan sörfün yaygınlaşması ve gençlerin doğayla temasının artması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Deniz Toprak’ın Hatay Sörf Merkezi ile başlattığı dönüşüm, sporun iyileştirici ve dönüştürücü gücünü ortaya koyuyor. Bu çalışma, sadece bir spor girişimi değil; umut veren, kapsayıcı ve çocukların geleceğine yön veren bir sosyal etki modeli. Bu model; üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz için önemli bir fırsat ve gelişim alanı açıyor, yerel kalkınma modeli oluşturmak için de bir imkân yaratıyor. Sabancı Vakfı olarak Deniz’in sörfün kendi hayatında yarattığı olumlu değişiminden yola çıkarak gençlere deneyimlerini aktarmasına, onları milli sporcu olma yolunda hazırlamasına ve bu ilham verici hikâyesine destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.