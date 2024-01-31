Hatayspor, Abdülkadir Parmak'ı transfer etti!

Hatayspor, Sivasspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 21:19
Hatayspor, Abdülkadir Parmak'ı transfer etti!
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada; Adana Demirspor, Trabzonspor, Kayserispor, Gaziantep FK ve son olarak Sivasspor forması giyen orta saha oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Abdulkadir Parmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladık. Abdulkadir Parmak'a hoş geldin diyor, armamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Abdulkadir Parmak, yollarını ayırdığı Sivasspor'da bu sezon Trendyol Süper Lig'de 9, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta forma giymişti.


Atakaş Hatayspor haberleri hatayspor haberleri transfer haberleri abdülkadir parmak haberleri Trendyol Süper Lig haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon