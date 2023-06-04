Hatayspor, Ayoub El Kaabi ile yolları ayırdı

Depremler nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'da, Ayoub El Kaabi ile yollar ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.06.2023 - 11:49
Hatayspor, Ayoub El Kaabi ile yolları ayırdı
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Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle Spor Toto Süper Lig'den çekilen Hatayspor'da ayrılık yaşandı.

Hatayspor, Ayoub El Kaabi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Hatay ekibi ayrılığı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Futbolcumuz Ayoub El Kaabi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ayoub El Kaabi, yaşadığımız deprem felaketi sonrası zor bir yola giren kulübümüz için fedakarlıklar yapmış ve her zaman yanımızda olduğunu bizlere hissettirmişti. Ayoub'a emekleri fedakar davranışları için teşekkür eder, transfer olduğu Al-Sadd SC'de ve sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz."



hatayspor Spor Toto Süper Lig

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