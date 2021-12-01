Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan'dan "Ömer Erdoğan-Fenerbahçe" iddialarına yanıt

01 Aralık 2021 Çarşamba, 11:03

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak lider Trabzonspor’un 12 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrılmak üzere.

Son 6 lig maçında tek galibiyetini Galatasaray’a karşı alan ve Olympiakos’a 1-0 yenilerek UEFA Avrupa Ligi’ne veda eden sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik direktör hakkındaki kararın kısa sürede verilmesi beklenirken, Pereira’nın ayrılığının ardından takımın başına kimin geleceği ile ilgili iddialar çıkmaya devam ediyor.

HATAYSPOR'DAN YALANLAMA

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün Süper Lig'den bir hoca olacağı iddia edilirken, Atakaş Hatayspor'un genç teknik direktörü Ömer Erdoğan'ın adı gündeme geldi. Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan ise Cumhuriyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalarda, Fenerbahçe'nin Ömer Erdoğan'ı sorduğu ve sarı-lacivertli takım ile görüşüleceği iddialarını yalanladı.

Ağustos 2020 tarihinde Hatayspor'da göreve başlayan Ömer Erdoğan, 2020-21 sezonunda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Yeni sezon öncesi birçok önemli futbolcusunu yitiren Hatayspor, buna rağmen Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Bordo-beyazlılar 23 puanla 2. sırada yer alıyor. 44 yaşındaki teknik direktörün Hatayspor'la 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BİR DİĞER İDDİA: FARIOLI

Fenerbahçe için ortaya atılan bir diğer iddia ise Fatih Karagümrük'te görev yapan Francesco Farioli idi. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma da, Cumhuriyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunarak, bu iddianın doğru olmadığını belirtti.

Mart’tan bu yana Karagümrük’te görev yapan İtalyan çalıştırıcı, oynattığı futbol ile büyük beğeni toplarken; İstanbul ekibinin başında çıktığı 14 maçta 6 galibiyet 4 beraberlik ve 4 yenilgi alarak 7. sıraya yerleşti.

İtalyan çalıştırıcı Karagümrük'ten önce bir başka Süper Lig ekibi Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yapmıştı.