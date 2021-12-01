Fenerbahçe'de Pereira'ya tepkiler sürüyor

01 Aralık 2021 Çarşamba, 07:00

Fenerbahçe’nin bu kaçıncı yanıltması. Bu iş Pereira ile artık olmayacak görünüyor. Aylarca taraftar dünya çapında hoca beklerken başkan Ali Koç, Portekizliyi getirdi. Başlarda işler yolunda gitti, ama fazla sürmedi, lastik erken patladı. Üçlü sistemdeki ısrarı pahalıya mal oldu. G.Saray derbisiyle sistem değişikliğine gitti, bu sefer yıldızları küstürdü. Osayi, Pelkas, Szalai gibi. Gençleri saymıyorum. Hoca, Göztepe maçında sınıfta kaldı. Kadro yine tartışma konusu olurken takımı sürükleyen İrfan’ı oyundan almasıyla kendi kendisinin ipini çekti. İrfan sahadan en son çıkacak futbolcuydu. Sarı kart görmüş, kırmızı görmesin diye almış. Novak oyunda kaldı kırmızı görmedi mi? Haftalardır oynatmadığın Szalai’yi 90. dakikada almak anlamsız. Pereira, F.Bahçe’ye ihanet ediyor. Bu sene şampiyonluk hayal. Trabzonspor’la 14 puanlık fark kapanmaz. F.Bahçe taraftarı, senelerdir hayal kurmaktan bıktı, artık şampiyonluk istiyorlar. Ali Koç’a “Pereira’yı gönder” baskısı çığ gibi. Camia, Pereira’yı istemiyor. Başkan bir an önce arayışa geçmeli. Fazla uzağa gitmeye hiç gerek yok. F.Bahçe’nin kendi çocukları var; Aykut Kocaman, İsmail Kartal gibi.

PELKAS ARANIYOR



Pelkas, geçen sezon ilk 11’in değişilmez isimlerindendi. Bu sezon bekleneni veremiyor. Ligde 14 hafta geride kalırken gol ve asisti yok. Pelkas, geçen sezon 8 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.

İRFAN CAN ENDİŞESİ

F.Bahçeli İrfan Can Kahveci, Göztepe maçının devre arasında İzmir ekibinin oyuncusu Atakan’la yaşadığı tartışma üzerine “saldırı” gerekçesiyle PFDK’ye sevk edildi. Kahveci’nin talimattaki 44. madde uyarınca 5 ila 10 maç arasında ceza alma ihtimali var.