Hatayspor Berke Önde'yi kadrosuna kattı
Hatayspor, Beşiktaş alt yapısında yetişen Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Bordo-beyazlı kulüp, daha önce Tarsus İdman Yurdu ve Isparta 32 Spor takımlarında forma giyen 22 yaşındaki genç forvet oyuncusu Berke Önde'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Genç forvet oyuncusu Berke Önde ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş, Başkan Vekilimiz Prof. Dr. Mustafa Özat, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Genel Sekreterimiz Rahmi Vardı ve Altyapı, Yönetim Koordinatörümüz Mithat Baklacı katıldı” ifadelerine yer verdi.
Video Haberler
- Pes dedirten hırsızlık: 'Bizi patron gönderdi' deyip...
- Canlı yayında gelen mesaj Hande Fırat'ı çıldırttı
- Ünlü ekonomistten kritik dolar kuru tahmini
- Cemevi Başkanı'na saldırıyla ilgili yeni gelişme
- Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı: Görüntüler ortaya çıktı
- Kiracısının 'çelik kapısını' çalan ev sahibi konuştu
- Ücretli otoyolda 'katlanır plaka' kurnazlığı
- Heyelan korkusu yaşayan mahalleli için tahliye kararı
- 12 bin isim var...
- Muhammed Nahya'dan Melih Gökçek'i kızdıracak video
En Çok Okunan Haberler
-
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Yedi aydır korunuyorlar
- 12 bin isim var...
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- Kavala'dan 'Henri Barkey' açıklaması
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Çelebi geçmiş paylaşımlarının silinmesi hakkında konuştu
- Zorunlu Trafik Sigortası'nda prim tutarı belli oldu
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi