Hatayspor, galip gelmeyi hatırladı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Hatayspor deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Hatayspor ligde 10 maç aradan sonra galip geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2024 - 21:12
Hatayspor, galip gelmeyi hatırladı!
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Hikmet Karaman'ın ekibi Adana Demirspor ile Volkan Demirel'in yönetimindeki Hatayspor karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Hatayspor 1-0 kazanırken galibiyet golünü 44. dakikada Nani kendi ağlarına gönderdi. Adana Demispor'da Semih Güler, 90+6'da kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte ligde 10 maç aradan sonra galip gelen Hatayspor puanını 25'e yükseltirken, ligde 6 maçtır kazanamayan Adana Demirspor 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Adana Demirspor deplasamanda Pendikspor'a konuk olurken, Hatayspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.


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